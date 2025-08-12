Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Heckenbrand durch Flämmarbeiten - höchste Vorsicht geboten!

Bedburg-Hau (ots)

Heute (12.08.2025) um 08:56 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zu einem Heckenbrand im "Grünen Winkel" alarmiert. Ursache waren Flämmarbeiten mit einem Gasbrenner, bei denen trockenes Pflanzenmaterial sofort Feuer fing. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffene Fläche anschließend mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester auszuschließen.

Die Feuerwehr warnt eindringlich: Der Graslandfeuerindex steht in dieser Woche auf der zweithöchsten Warnstufe. Bei der anhaltenden Trockenheit und den zu erwartenden hohen Temperaturen sind Flämmarbeiten im Freien extrem gefährlich. Schon kleinste Funken oder Hitze können in Sekundenschnelle trockene Vegetation entzünden und einen Brand verursachen.

Auf den Einsatz von Gasbrennern zur Unkrautbeseitigung sollte daher unbedingt verzichtet werden. Wer trotzdem nicht darauf verzichten kann, muss Löschmittel bereithalten, den Arbeitsbereich ständig überwachen und auch nach Beendigung der Arbeiten aufmerksam bleiben.

"Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann ausreichen, um einen Großbrand auszulösen - lassen Sie es gar nicht erst so weit kommen", sagt Einsatzleiter Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers,

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell