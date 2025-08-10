Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Blinder Passagier auf Tour - Marder sorgt für Dieselspur

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstagnachmittag (09.08.2025) rückte die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 14:26 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur im Bereich Bedburger Weg/Kalkarer Straße aus - tatsächlich aber eine Dieselspur, die sich quer durch Hasselt zog.

Der Verursacher: ein PKW aus Wissel mit angeknabberter Kraftstoffleitung. Und der Hauptverdächtige? Ein Marder, der wohl während eines längeren Waldspaziergangs des Fahrzeugeigentümers eingestiegen war und anschließend die ganze Fahrt gemütlich im Motorraum mitfuhr. Vom Edeka-Parkplatz über mehrere Ampeln bis zum Kreisverkehr Richtung Wissel tropfte es, bis alles mit Bindemittel abgestreut war.

Während die Einsatzkräfte arbeiteten, hielten Autofahrer an und bedankten sich für den schnellen, ehrenamtlichen Einsatz - der Marder hingegen verzichtete auf Dankesworte und verschwand am Ende lieber unauffällig vom Tatort.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell