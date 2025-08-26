Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn

Nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23.08.2025) kam es in Burg auf Fehmarn mutmaßlich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Personen einen Mann durch Schläge schwer verletzt haben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgestellt und bittet nun um Zeugenhinweise zu der zweiten Person.

Gegen 03:30 Uhr ist ein bewusstloser und verletzter Mann am Markt in Burg auf Fehmarn gefunden worden. Der 28-jährige Ostholsteiner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach sollen zwei polnische Männer auf den 28-jährigen Mann eingeschlagen haben. Ein 22-jähriger Pole, der sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort aufhielt, stellte sich als tatverdächtig heraus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,7 o/oo. Der zweite Tatverdächtige, der in der Nacht eine schwarze Jacke und eine weiße kurze Hose getragen haben soll, wird nun von der Polizei gesucht.

Die Polizeistation Fehmarn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt oder der Identität des zweiten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04371 - 503080 oder per E-Mail unter Fehmarn.Pst@polizei.landsh.de mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell