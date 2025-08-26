PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Fehmarn
Nach gefährlicher Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23.08.2025) kam es in Burg auf Fehmarn mutmaßlich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Personen einen Mann durch Schläge schwer verletzt haben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgestellt und bittet nun um Zeugenhinweise zu der zweiten Person.

Gegen 03:30 Uhr ist ein bewusstloser und verletzter Mann am Markt in Burg auf Fehmarn gefunden worden. Der 28-jährige Ostholsteiner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach sollen zwei polnische Männer auf den 28-jährigen Mann eingeschlagen haben. Ein 22-jähriger Pole, der sich in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort aufhielt, stellte sich als tatverdächtig heraus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,7 o/oo. Der zweite Tatverdächtige, der in der Nacht eine schwarze Jacke und eine weiße kurze Hose getragen haben soll, wird nun von der Polizei gesucht.

Die Polizeistation Fehmarn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt oder der Identität des zweiten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04371 - 503080 oder per E-Mail unter Fehmarn.Pst@polizei.landsh.de mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:12

    POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Waffenkontrolle am Hauptbahnhof Lübeck

    Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (25.08.2025) führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Lübecker Hauptbahnhof eine Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs durch. Gegen mehrere Personen wurden ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:45

    POL-HL: OH - Wangels / Folgemeldung 1: Strohmietenbrände in Wangels

    Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (26.08.2025) ist es in Wangels erneut zu einem Brand einer Strohmiete gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Strohballen bereits im Vollbrand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Löscharbeiten werden vermutlich bis in den Nachmittag andauern. Gegen 05:00 Uhr wurde der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:02

    POL-HL: OH - Wangels / Strohdiemenbrände in Wangels

    Lübeck (ots) - Am Wochenende (23.08.-24.08.2025) ist es zu zwei Strohballenbränden in der Gemeinde Wangels gekommen. Es sind jeweils etwa 200 Strohballen vollständig verbrannt. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Baumbestände. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 01:15 Uhr ein Brand eines Stapels von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren