Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (26.08.2025) kam es in Lübeck - Moisling nach ersten Erkenntnissen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer Verletzungen erlitt. Ein mutmaßlich Unfallbeteiligter verließ den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei hat die Identität des Mannes inzwischen festgestellt und sucht Zeugen zu dem Unfallhergang.

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lübecker mit seinem Roller den Andersenring von der August-Bebel-Straße kommend in Richtung des Brüder-Grimm-Rings. Kurz hinter dem dortigen Supermarkt sei der vor ihm fahrende weiße Sprinter ohne erkennbaren Grund stark abgebremst worden. Der Rollerfahrer habe ebenfalls eine starke Bremsung sowie eine Ausweichbewegung ausgeführt, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Darüber habe der Lübecker die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sei gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge ist es nicht gekommen.

Der Fahrer des Sprinters mit einem hellblauen Firmenlogo habe zunächst angehalten, aber anschließend den Unfallort verlassen, ohne seine Personendaten zu hinterlassen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen trafen Polizeibeamte den 30-jährigen Mann (irakische Staatsangehörigkeit) an und stellten die Identität fest.

Die Polizeibeamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Die Ermittler der Polizeistation Moisling suchen nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sie können sich telefonisch unter 0451 - 131 7400 oder per E-Mail unter Moisling.Pst@polizei.landsh.de mit den Polizisten in Verbindung setzen.

