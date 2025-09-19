Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Donnerstag (18.9.) auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem geparkten Fahrzeug abgesehen. Das Auto war zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr auf einem Parkplatz in der "Winkelschneise" abgestellt. Diesen Zeitraum nutzten bislang noch unbekannte Täter, um die Fensterscheibe einzuschlagen und den Fahrzeuginnenraum zu durchsuchen. Hierbei entwendeten sie zwei Geldbeutel mit Bargeld und diversen Scheck-Karten. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell