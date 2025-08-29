Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Derendorf - Rauchmelder alarmierte Feuerwehr, eine Person verstorben

Düsseldorf (ots)

Freitag, 29. August 2025, 06.10 Uhr, Spichernstraße, Derendorf

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Derendorf. Die Feuerwehrkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten so eine Ausbreitung auf weitere Wohneinheiten. Eine Person wurde tot in der Brandwohnung aufgefunden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Gegen kurz nach sechs Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Spichernstraße alarmiert. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, bestätigte sich die Meldung als Zimmerbrand im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Umgehend begannen mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz mit der Menschenrettung und Brandbekämpfung. Der Brand konnte unter Einsatz eines C-Rohres schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte setzten einen Rauchvorhang und Hochleistungslüfter der Feuerwehr ein. Hierdurch konnte eine Ausbreitung von Feuer und Rauch erfolgreich verhindert werden, sodass bis auf die Brandwohnung alle Wohnungen weiter bewohnbar sind. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Person nur noch tot in der Brandwohnung aufgefunden werden.

Nach Kontrolle der angrenzenden Wohnungen und der Durchführung von abschließenden Lüftungsmaßnahmen konnten die 20 Einsatzkräfte den Einsatz nach etwa 90 Minuten beenden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

