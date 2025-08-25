Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Küchenbrand in Golzheim - Feuerwehr verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 24.08.25, 21.09 Uhr, Xantener Straße, Golzheim

Am Sonntagabend kam es in der Küche einer Dachgeschosswohnung in Golzheim zu einem Brand. Die Feuerwehrkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung auf weitere Wohnbereiche. Es gab keine Verletzten.

Gegen kurz nach 21 Uhr erreichte die Feuerwehr Düsseldorf der Notruf über einen Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Xantener Straße. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung erreichten die Einsatzkräfte den Einsatzort. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus einem der Fenster. Der Einsatzleiter schickte umgehend mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz in die Brandwohnung. Laut den Anwohnern befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung. Der Brand konnte unter Einsatz eines Löschrohrs schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung dadurch verhindert werden. Nach abschließender Durchführung von Lüftungsmaßnahmen und der Kontrolle der umliegenden Wohnungen konnte die Feuerwehr nach circa einer Stunde wieder einrücken. Es kamen keine Menschen zu Schaden. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

