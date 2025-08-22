Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennende Restaurantküche - Feuerwehr löschte verdeckte Glutnester

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 21. August 2025, 20.06 Uhr, Kurfürstenstraße, Stadtmitte

Am Donnerstagabend kam es in einer Restaurantküche zu einem Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand augenscheinlich gelöscht und es herrschte eine diffuse Verrauchung im Küchenbereich. Während der Kontrolle der Einsatzstelle nahm die Verrauchung jedoch zu, sodass die Feuerwehrleute weite Teile der Küche demontierten. Dies stellte sich als sehr arbeitsintensiv heraus. Dabei stellten die Einsatzkräfte weitere Brandherde fest, die mittels Wasser abgelöscht wurden. Nach den Löscharbeiten befreiten die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich vom Brandrauch. Eine Ausbreitung auf andere Bereich des Hauses fanden nicht statt. Verletzte gab es keine.

Zur Klärung der Brandursache wurde die Polizei hinzugezogen. Der Einsatz für die 22 Einsatzkräfte war nach etwa drei Stunden beendet.

