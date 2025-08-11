Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr befreit verschüttete Person Düsseldorf - Montag, 11. August 2025, 11:51 Uhr, Erkrather Landstraße, Hubbelrath

Düsseldorf (ots)

Auf einer Deponie im Bereich Hubbelrath ist es am Montagmittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Person beim Entladen eines Sattelaufliegers verschüttet worden. Schnell konnte die Feuerwehr den Arbeiter befreien und zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportieren.

Am Montagmittag gegen kurz vor 12 Uhr meldete ein Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf einen Notfall auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs. Im Zuge eines Entladevorgangs von einem Lkw ist es zu einem Unfall gekommen. Das transportierte Schüttgut begrub während des Entladens eine Person, welche sich im hinteren Bereich des LKW aufhielt. Die ersten Kräfte des Rettungsdienstes trafen bereits rund zwei Minuten nach Alarmierung an der Einsatzstelle ein und konnten unter Beachtung des Eigenschutzes eine medizinische Versorgung sicherstellen. Die Feuerwehr leitete nur kurze Zeit später die Befreiung der Person ein und trug dafür das Schüttgut händisch ab. Um ein Nachrutschen von weiterem Schutt zu verhindern, senkten die Einsatzkräfte den Sattelauflieger ab und entfernten ihn mit technischem Gerät aus dem Gefahrenbereich. Die verletzte Person wurde durch einen Notarzt des städtischen Rettungsdienstes versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine geeignete Fachklinik transportiert.

Nach rund zwei Stunden konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen und zu ihren Standorten zurückkehren.

