Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einem Patientenzimmer des LVR-Klinikums - schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte schlimmeres.

Düsseldorf (ots)

Samstag,16. August 2025, 16:14 Uhr, Bergische Landstraße, Ludenberg

Um 16:14 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr eine automatische Brandmeldung aus dem LVR-Klinikum ein. Unverzüglich wurden die ersten Einsatzkräfte sowie der Führungsdienst zur Einsatzadresse alarmiert. Noch während der Anfahrt zur Einsatzstelle erfolgte eine telefonische Feuermeldung aus der Klinik. Eine sofortige Alarmstufenerhöhung und weitere Einsatzkräfte sowie weitere Kräfte des städtischen Rettungsdienstes wurden zur Einsatzstelle beordert. Bereits sechs Minuten nach der ersten Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte auf dem Klinikgelände ein. Der ersteintreffende Einstzleiter stellte ein Feuer in einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss eines Klinikgebäudes fest. Umgehend wurden zwei Löschtrupps unter Atemschutz über einen Treppenraum zum brennenden Patientenzimmer entsandt. Die Löschtrupps konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Das betroffene Zimmer wurde nach Personen abgesucht, es wurde keine Personen gefunden. Nachdem das Feuer gelöscht wurde erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, um den betroffenen Bereich vom Brandrauch zu befreien. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Nach drei Stunden konnten die letzten der insgesamt 71 Einsatzkräfte, bestehend aus Feuerwehr und dem städtischen Rettungsdienst, zu ihren Standorten zurückkehren. Zur Brandursache und Höhe des Schadens kann keine Angabe gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell