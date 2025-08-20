Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feste Ansprechpartner in den Stadtteilen: Die vier "Schutzleute vor Ort" stellen sich vor

Hanau (ots)

(lei) Engagiert, verlässlich, präsent - so verstehen sich die vier Schutzleute vor Ort (SvO), die in den Stadtteilen Hanaus sowie in Großkrotzenburg als feste Ansprechpartner unterwegs sind. Sie stehen für eine bürgernahe Polizeiarbeit, bei der der persönliche Kontakt, schnelle Erreichbarkeit und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen im Vordergrund stehen. Mit ihrer Präsenz leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls, sondern stehen den Bürgerinnen und Bürgern als feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit den Polizeihauptkommissaren Michael Reußwig (zuständig für Kesselstadt) und Kai-Uwe Strauß (zuständig für Innenstadt und Südost) sind bereits seit einiger Zeit zwei erfahrene SvO in Hanau im Einsatz. Nun nahmen mit Polizeioberkommissarin Stephanie Deißing und Polizeioberkommissar Volker Rostig zwei weitere SvO ihre Arbeit auf. Sie betreuen wichtige Stadtteile wie Lamboy, Nordwest, Rosenau, Wilhelmsbad, Hohe Tanne und Mittelbuchen (Deißing) sowie Hafen, Wolfgang, Steinheim, Kleinauheim, Großauheim und die Gemeinde Großkrotzenburg (Rostig).

Diese Verstärkung ist Teil der neuen Sicherheitsstruktur, die in der Stadt Hanau und im Main-Kinzig-Kreis umgesetzt wird. Mehr Informationen zur Sicherheitsstruktur finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5987519.

Die Schutzleute vor Ort in Hanau und Großkrotzenburg im Überblick:

Polizeihauptkommissar Michael Reußwig

- Zuständig für: Stadtteil Kesselstadt - Tätigkeit vor Ort seit: 2023 - Telefon: 06181 100-115 - E-Mail: svo-prev-hanau.ppsoh@polizei.hessen.de - Zitat: "Ich möchte mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass sich die Menschen in Kesselstadt sicher fühlen."

Polizeihauptkommissar Kai-Uwe Strauß

- Zuständig für: Stadtteile Innenstadt und Südost - Tätigkeit vor Ort seit: 2015 - Telefon: 06181 100-117 - E-Mail: svo-prev-hanau.ppsoh@polizei.hessen.de - Zitat: "Nähe zur Bevölkerung schafft Vertrauen - das ist mein Antrieb für meine tägliche Arbeit."

Polizeioberkommissar Volker Rostig

- Zuständig für: Hafen, Wolfgang, Steinheim, Kleinauheim, Großauheim, Großkrotzenburg - Tätigkeit vor Ort seit: 2025 - Telefon: 06181 100-116 - E-Mail: svo-prev-hanau.ppsoh@polizei.hessen.de - Zitat: "Als neuer Schutzmann vor Ort freue ich mich darauf, die Sicherheit in meinen Stadtteilen gemeinsam mit den Menschen voranzubringen."

Polizeioberkommissarin Stephanie Deißing

- Zuständig für: Lamboy, Nordwest, Rosenau, Wilhelmsbad, Hohe Tanne, Mittelbuchen - Tätigkeit vor Ort seit: 2025 - Telefon: 06181 100-118 - E-Mail: svo-prev-hanau.ppsoh@polizei.hessen.de - Zitat: "Für mich steht der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt, um gemeinsam Lösungen für mehr Sicherheit zu finden."

Das Polizeipräsidium Südosthessen setzt mit den Schutzleuten vor Ort ein starkes Zeichen für noch mehr Nähe und Sicherheit in den Stadtteilen Hanaus sowie in Großkrotzenburg. Als wichtige Bindeglieder zwischen Polizei und Bevölkerung wollen sie nah bei den Menschen sein, um gemeinsam mit ihnen für noch mehr Sicherheit zu sorgen.

Was ist eine Schutzfrau, ein Schutzmann vor Ort?

Schutzfrauen/Schutzmänner vor Ort kümmern sich in den Städten und Gemeinden um die persönlichen Anliegen der Bürger. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung zu örtlichen Vereinen und Institutionen sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, gehören sie zum Ortsbild der Kommunen. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Welche Aufgaben hat eine Schutzfrau, ein Schutzmann vor Ort?

- Bürgernahe Präsenz in den Kommunen - Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger - Ansprechpartner für: Kindergärten, Schulen, Vereine, Geschäfte, Seniorenwohnheime, Gemeinschaftsunterkünfte u. a. - Zusammenarbeit mit kommunalen Behörden z.B. bei Veranstaltungen, Verkehrsangelegenheiten, im Bereich "Streetwork" - Mitarbeit in örtlichen Stadtteilarbeitskreisen, Präventionsräten - Unterstützung in der polizeilichen Präventionsberatung (Sicheres Wohnen, Jugendschutz, Opferschutz etc.)

Bildquelle: Polizeirevier Hanau

