POL-OF: Getreten und mit Pfefferspray attackiert: 15-Jähriger verletzt

Bad Orb (ots)

(lei) Er wollte nach eigenen Angaben nur schlichten und wurde dann selbst zum Opfer: Eine 15-Jähriger beobachtete am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei noch unbekannten männlichen Personen auf dem Gelände einer Kirche im Burgring. Als er dazwischen ging, um beide Kontrahenten zu trennen, sei einer von ihnen geflüchtet, der andere sei auf ihn losgegangen, habe ihn getreten und mit einem Pfefferspray Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchtete der Angreifer ebenfalls in Richtung Busbahnhof. Drei weitere anwesende Schüler im Alter von 13 bis 16 Jahren kamen wiederum dem 15-Jährigen zu Hilfe. Diese klagten durch den ausgetretenen Reizstoff ebenfalls über Atemwegsreizungen. Die Polizei in Bad Orb, die nach dem Vorfall unmittelbar nach den beiden Unbekannten suchte, ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise (06052 9148-0).

