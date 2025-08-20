Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Manchmal ist Familie einfach unbezahlbar - oder mal eben so richtig teuer...

Hanau (ots)

(lei) Ein bis dahin gewöhnlicher Alltag auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr um eine nicht alltägliche Geschichte "bereichert": Ein 22-jähriger Mann erschien bei den Beamten an der Tür und klingelte.

Sein Anliegen: Er wollte seinem Onkel aus der Klemme helfen. Der Onkel kam nämlich bereits seit gut drei Stunden nicht weiter, was daran lag, dass er an der Grenze zwischen Österreich und Bayern stand.

Der Grund: Bundespolizisten hatten ihn gegen 13 Uhr für eine Kontrolle aus dem Verkehr gezogen und dabei gleich sechs offene Haftbefehle, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Betrug, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung, festgestellt. Eine Aufreihung, bei der selbst die Beamten kurz ins Staunen gerieten.

Damit der Verwandte nicht länger in seiner misslichen Lage weilen musste, zeigte sich der Neffe großzügig - oder zumindest liquide - und zückte anstandslos das Portemonnaie. Insgesamt 17.230 Euro blätterte er hin, um die Haft, die seinem Onkel drohte, abzuwenden.

Das Fazit: Der Onkel war wieder ein freier Mann - und der Neffe um etliches ärmer, aber vielleicht um eine Familienanekdote reicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell