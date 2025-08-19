Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: War es Brandstiftung? Holzpolter geriet in Flammen

Hanau (ots)

(lei) Feuerwehr und Polizei wurden am Montagvormittag in ein Waldstück nahe der Bundesstraße 45 gerufen, weil dort ein Passant ein Feuer gemeldet hatte. In der Verlängerung des Häuser Weges (Kleinauheimer Wald) stellten die Einsatzkräfte fest, dass etwa 70 zum Abtransport aufgestapelte, ausgetrocknete Holzstämme auf einer Fläche von etwa 10 auf 20 Metern brannten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der Zufahrt zu dem Waldstück schwierig. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Zufahrtsstraßen in den Wald. Die Beamten schließen nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass das Feuer gelegt worden sein könnte. Hinweisgeber können sich unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 melden.

