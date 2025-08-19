PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: War es Brandstiftung? Holzpolter geriet in Flammen

Hanau (ots)

(lei) Feuerwehr und Polizei wurden am Montagvormittag in ein Waldstück nahe der Bundesstraße 45 gerufen, weil dort ein Passant ein Feuer gemeldet hatte. In der Verlängerung des Häuser Weges (Kleinauheimer Wald) stellten die Einsatzkräfte fest, dass etwa 70 zum Abtransport aufgestapelte, ausgetrocknete Holzstämme auf einer Fläche von etwa 10 auf 20 Metern brannten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der Zufahrt zu dem Waldstück schwierig. Die Polizei sperrte während des Einsatzes die Zufahrtsstraßen in den Wald. Die Beamten schließen nach ersten Erkenntnissen nicht aus, dass das Feuer gelegt worden sein könnte. Hinweisgeber können sich unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

