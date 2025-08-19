Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des sexuellen Missbrauchs gegenüber Kindern: Schnelle Festnahme eines 42-Jährigen

Rodgau (ots)

(lei) Noch am Tatort konnten Polizeibeamte am frühen Montagabend einen mutmaßlichen Exhibitionisten festnehmen. Der 42 Jahre alte Mann, so die bisherigen Erkenntnisse, soll sich in Höhe der Borsigstraße auf dem öffentlichen Fahrradweg zwischen dem Krümmlingsweg in Nieder-Roden und dem Stadtteil Rodgau Rollwald entlang der Bahntrasse in der Zeit von 17 bis 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad hinter einem Baum am Fahrradweg befunden haben. Dort soll er sich zwei Mädchen (zehn und zwölf Jahre) gegenüber anstößig verhalten haben, indem er sich unbekleidet auf den Radweg gestellt und sein entblößtes Glied gezeigt haben soll.

Bei der 12-Jährigen soll der mit einem schwarzen T-Shirt bekleidete Tatverdächtige aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg ein kurzes Stück hinterhergerannt sein, bei dem anderen Kind sei er zwei Mal hinter dem Baum hervorgekommen.

Die hinzugerufenen Streife brachte den 42-Jährigen, der eine Art "Katzenohren"-Verkleidung auf dem Kopf trug und im Gesicht auffällig geschminkt war, nach der Ergreifung vorübergehend zur Dienststelle. Dort reagierte ein Urintest positiv auf Amphetamin und THC, weswegen eine Blutentnahme erfolgte und von ihm Lichtbilder gefertigt sowie Fingerabdrücke genommen wurden.

Ermittelt wird gegen ihn nun unter anderem wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176a Strafgesetzbuch). Gegenüber mindestens einem weiteren, noch unbekannten Kind soll es ebenfalls zu entsprechenden Handlungen gekommen sein, weswegen die Kriminalpolizei dieses Kind sowie weitere Tatzeugen sucht. Hinweise bitte an die Rufnummer 069 8098-1234.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell