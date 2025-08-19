Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen hellen Sachverhalt nach Spielabbruch auf

Langenselbold (ots)

(cb) Nachdem am Sonntagnachmittag ein Fußballspiel im Thermo-Fischer-Stadion abgebrochen werden musste (wir berichteten), dauern die Ermittlungen an. Im Rahmen der ersten Befragungen stellt sich der Geschehensablauf zwischenzeitlich etwas anders dar: Demnach sei der Vater des 15-Jährigen, nachdem er von dem 37-Jährigen der Gastmannschaft geschlagen worden sein soll, eingeschritten, woraufhin er von einem weiteren Anwesenden attackiert worden sein soll. In der Folge sei es zu einem kurzen Tumult zwischen wenigen Spielern und Zuschauern zu gekommen. Das Ganze habe abseits des Spielfeldes stattgefunden. Inwieweit es hier möglicherweise zu weiteren Straftaten kam muss noch geklärt werden. Zu einer Auseinandersetzung zwischen den Mannschaften selbst sei es nicht gekommen. Die eintreffende Polizei trennte dann einzelne Beteiligte. Die Beamten suchen weiterhin Zeugen und bittet dabei auch um Zusendung möglicher Handyaufnahmen ( Telefonnummer 06183 91155-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell