Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollstuhlfahrer bestohlen: Wer kennt den Unbekannten?

Dreieich (ots)

(lei) Etwa 40 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß, kräftige Statur, kurze blonde, lockige Haare - bekleidet mit einem grauen T-Shirt mit Aufdruck und einer dunklen, langen Hose: Das ist die Beschreibung eines Mannes, der am Montagnachmittag in Offenthal einen 82-jährigen Rollstuhlfahrer schamlos bestohlen hatte. Der Senior war gegen 15.55 Uhr in der Straße "An der Pfaffenwiese" unterwegs, als der Unbekannte sich ihm näherte, ihm seine um den Hals hängende Handtasche entriss und anschließend damit davonrannte. Auf seiner Flucht stürzte er, woraufhin die Tasche fallen ließ. Diese ließ er zurück, die dabei herausgefallene Geldbörse nahm er jedoch mit. Die Polizei in Langen bittet nun unter der Rufnummer 06103 9030-0 um weitere Hinweise zu dem gewissenlosen Dieb.

