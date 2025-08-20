POL-OF: Barcodescanner und Datenlichtschranken aus Fertigungshalle gestohlen

Hanau (ots) - (lei) Einen Beute- und Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro, so die Schätzungen, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in der Otto-Hahn-Straße (10er-Hausnummern) zurückgelassen. Mitgenommen aus einem dortigen Café haben sie stattdessen Bargeld. In die Gaststätte waren sie gelangt, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Drinnen wurden unter anderem mehrere Mitarbeiterspinde durchwühlt. Passiert ...

mehr