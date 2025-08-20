Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bargeld bei nächtlichem Café-Einbruch gestohlen

Hanau (ots)

(lei) Einen Beute- und Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro, so die Schätzungen, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in der Otto-Hahn-Straße (10er-Hausnummern) zurückgelassen. Mitgenommen aus einem dortigen Café haben sie stattdessen Bargeld. In die Gaststätte waren sie gelangt, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Drinnen wurden unter anderem mehrere Mitarbeiterspinde durchwühlt. Passiert ist das Ganze zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei (06181 100-123).

