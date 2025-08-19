PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Verkehrsunfallflucht+++

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfallflucht,

Bereich Hofheim, Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, Dienstag, 19.08.2025, 16:55 Uhr

(Hoe)Am Dienstagnachmittag kam es auf der BAB 66 zu einem seitlichen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um 16:55 Uhr befuhr ein grauer 2er BMW, mit dem amtlichen Kennzeichen M-HG 2760, die A66 von Frankfurt kommend in Richtung Rüdesheim. Kurz vor dem Rasthof Weilbach wechselte der BMW von der linken auf die mittlere Fahrspur, überholte zwei Fahrzeuge und scherte kurz vor diesen wieder auf die linke Spur ein. Dabei touchierte er eine schwarze Limousine, welche daraufhin mit der Betonwand seitlich kollidierte. Der graue BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer der schwarzen Limousine blieb unverletzt. An der schwarzen Limousine entstand ein Sachschaden von circa 12.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter (0611)- 345 4140 zu melden.

