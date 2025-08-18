PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall auf der A66 mit drei Fahrzeugen an der AS Hofheim in Fahrtrichtung Frankfurt

Wiesbaden (ots)

Gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt kurz nach der Anschlussstelle Hofheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Kontakt zweier Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen. Infolge wurde dann ein Fahrzeug von der Betonschutzwand linksseitig abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Alle drei Fahrzeuge kamen abseits der Fahrbahn im Grünen zum Stehen. Zwei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt, einer davon schwer. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Daher musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt für ca. 45 Minuten vollgesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von ca. 6 Kilometern Länge. Der Sachschaden wird auf 25.000EUR geschätzt.

