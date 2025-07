PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen auf BAB 3

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 30.07.2025 kam es um 14:22 Uhr auf der A3 zwischen Bad Camberg und Limburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKW. Ein Autotransporter aus Litauen hatte das verkehrsbedingte Abbremsen eines spanischen Sattelzuges übersehen und war diesem zunächst in den Auflieger gefahren. Der Autotransporter wurde nach links abgewiesen und riss beim Vorbeifahren den Tank des Sattelzuges auf. Ca. 400 Liter Diesel verteilten sich so auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Autotransporters wurde dabei am Arm verletzt und musste in einem umliegenden Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung war nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Es bildete sich ein Stau bis zu 25 KM Länge. Der Sachschaden wurde auf ca. 80.000EUR geschätzt.

Die Bergung des Sattelzugs gestaltete sich schwierig und wird erst in der kommenden Nacht durchgeführt.

Daher fließt der Verkehr auf der BAB 3 zwischen Bad Camberg und Limburg aktuell nur über zwei frei Fahrstreifen.

