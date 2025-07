PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Teilsperrung der BAB 3

Wiesbaden (ots)

Autobahn 3, Fahrtrichtung Würzburg, km 144,3 (Gemarkung Niedernhausen),

Donnerstag, 24.07.2025, 15:47 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A3 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW in dessen Folge zwei Spuren der A3 Richtung Würzburg gesperrt werden mussten. Um 15:47 Uhr stockte der Verkehr auf der A3 Richtung Süden. Dies bemerkte der Fahrer eines Chevrolet zu spät und fuhr auf einen am Stauende stehenden Toyota auf, der auf einen vor ihm stehenden Tesla geschoben wurde. Der Unfallverursacher fuhr zudem noch in die Mittelleitplanke. Es wurden 6 Personen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig ca. 15.000 Euro geschätzt. Zwei der PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die A3 in Richtung Süden musste für ca. zwei Stunden teilweise gesperrt werden, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Stau hatte eine Länge von bis zu 8 Kilometern. Auf Grund von Schaulustigen kam auch auf der Gegenfahrbahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau von bis zu 12 Kilometern.

