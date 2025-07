POL-WI: LKW-Brand auf der A3 Richtung Köln verursacht langen Stau

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

LKW-Brand auf der A3 Richtung Köln verursacht langen Stau

Wiesbaden

(Sc) Am Samstagmorgen des 12.07.2025 um 10:35 Uhr kam es zu einem LKW-Brand auf der A3 in Richtung Köln in Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg - Ost.

Am Anhänger des polnischen Sattelzuges platzte nach ersten Erkenntnissen ein Reifen auf der rechten Seite. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hierdurch ein Brand im Bereich der Achsen des Sattelaufliegers, der dann auf weitere Teile des Aufliegers übergriff. Ein Übergreifen auf die Zugmaschine konnte durch den Fahrer verhindert werden.

Löschversuche der nach wenigen Minuten eingetroffenen Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden schlugen leider fehl. Die Feuerwehren Bad Camberg und Erbach konnten den Fahrzeugbrand nach ihrem Eintreffen aber schnell unter Kontrolle bringen.

An dem Sattelauflieger entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Die Ladung (mehrere Kästen Bier) wurde in Teilen ebenfalls beschädigt und wird im weiteren Verlauf durch einen Havariekommissar kontrolliert. An der Ladung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000-5000 Euro.

Für die Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Köln für eine Stunde voll gesperrt werden. Für die noch laufenden Aufräumarbeiten werden weitere Teile der Fahrbahn gesperrt bleiben. Die Arbeiten werden voraussichtlich um ca. 15 Uhr beendet sein.

