POL-WI: Verkehrsunfall mit flüchtigem Wohnmobil, Gemarkung Niedernhausen, A 3, km 140,000, Frankfurt-Köln, Samstag, 26.07.2025, 17:52 Uhr

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich auf der BAB 3, zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein ein Verkehrsunfall, bei dem der 20-jährige Fahrer eines schwarzen Seats aus Bingen aufgrund eines Ausweichmanövers die Kontrolle über seinen PKW verlor und in die Mittelschutzplanke prallte. Vorausgegangen war der Spurwechsel eines Wohnmobils, dessen Fahrer kurz vor dem Theißtal-Parkplatz in Fahrtrichtung Köln vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, ohne auf den dort fahrenden Seat zu achten. Nachdem der Seat verunfallte, setzte der Fahrer des Wohnmobils die Fahrt ohne anzuhalten weiter fort. Laut Zeugen konnte kein Kennzeichen abgelesen werden, es ist lediglich bekannt, dass es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um ein niederländisches Kennzeichen gehandelt hat, welches an dem weißen Wohnmobil angebracht war. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden. Diesen beziffert die Polizei auf ca. 7000 Euro. Während der Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von bis zu 3 Kilometern.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Wohnmobil geben können. Hinweise bitte unter der 0611-3454140 an die Polizeiautobahnstation Wiesbaden

