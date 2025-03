Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Wingst. Am gestrigen Dienstagabend (04.03.2025) wurde gegen 23:25 Uhr in Wingst in der Straße Oppeln ein 22-jähriger Mann aus der Wingst kontrolliert.

Hierbei wurden Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt, welcher durch einen Vortest vor Ort bestätigt wurde. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

