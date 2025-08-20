PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Waldbrand zwischen Wolfgang und Alzenau

Hanau (ots)

(me) Eine Rauchsäule nahe der Autobahn 45, im Bereich zwischen Hanau-Wolfgang und Alzenau wurde der Rettungsleitstelle Main-Kinzig am Dienstagmittag gegen 13.42 Uhr gemeldet. Durch mehrere sofort ausgerückte Feuerwehren konnten schließlich, nördlich der Autobahn 45, etwa 1000 Quadratmeter brennender Waldboden festgestellt werden. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und war mit diesen den Nachmittag über beschäftigt. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Wie der Waldboden in Brand geraten konnte, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Feuerwehr schließt derzeit eine witterungsbedingte Selbstentzündung jedoch aus. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

