POL-OF: Waldbrand zwischen Wolfgang und Alzenau
Hanau (ots)
(me) Eine Rauchsäule nahe der Autobahn 45, im Bereich zwischen Hanau-Wolfgang und Alzenau wurde der Rettungsleitstelle Main-Kinzig am Dienstagmittag gegen 13.42 Uhr gemeldet. Durch mehrere sofort ausgerückte Feuerwehren konnten schließlich, nördlich der Autobahn 45, etwa 1000 Quadratmeter brennender Waldboden festgestellt werden. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und war mit diesen den Nachmittag über beschäftigt. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Wie der Waldboden in Brand geraten konnte, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Feuerwehr schließt derzeit eine witterungsbedingte Selbstentzündung jedoch aus. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.
