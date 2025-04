POL-EU: Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes

Euskirchen (ots) - Ein Mann (24), der sich derzeit in Euskirchen aufhält, wurde am Samstag aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln festgenommen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In seinem Hosenbund wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Diesbezüglich wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr