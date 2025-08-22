Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr verhindert Ausbreitung, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Freitag, 22. August 2025, 4.20 Uhr, Worringer Straße, Stadtmitte

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der Worringer Straße zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Gebäudes. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei übernimmt die Brandursachenermittlung.

Gegen halb fünf meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines Wohngebäudes an der Worringer Straße in Stadtmitte. Umgehend alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, bestätigten diese einen Brand im dritten Obergeschoss sowie eine Rauchausbreitung im Treppenraum. Sofort entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Zeitgleich wurde vor dem Gebäude eine Drehleiter in Stellung gebracht, welche eine Person ins Freie rettete. Nach etwa 25 Minuten meldete der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten und umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien.

Im Zuge des Einsatzes mussten alle Anwohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Die Betreuung und medizinische Erstversorgung stellten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort sicher. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Bis auf die Brandwohnung sind alle Teile des Gebäudes weiter nutzbar.

Nach etwa drei Stunden kehrten die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

