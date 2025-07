POL-VER: +Einbruch in Gaststätte+

Landkreis Verden (ots) - Ottersberg. Am Donnerstagabend war einem 18-Jährigen in der Bahnhofstraße von einem zunächst unbekannten Täter ein Fahrrad geraubt worden. Am Sonntag meldeten Zeugen der Polizei, dass sie das gestohlene Mountainbike in einem Gebüsch im Ortskern von Ottersberg aufgefunden hätten. Nach einer Überprüfung konnte das Fahrrad wieder an den ...

mehr