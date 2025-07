POL-VER: +Alkoholisiert Vorfahrt genommen++Motorradfahrer verletzt sich lebensgefährlich+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Alkoholisiert Vorfahrt genommen+ Achim. An der Kreuzung der Brückenstraße zur Alten Dorfstraße kam es am Montag, gegen 22:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, der Unfallverursacher war jedoch alkoholisiert. Ein 72-Jähriger wollte mit seinem Mercedes von der Alten Dorfstraße über die L156 in Richtung Am Osterheld fahren. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 49-jährigen Fahrers eines Daimlers. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,1 Promille bei dem 72-Jährigen fest. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein abgeben. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Motorradfahrer verletzt sich lebensgefährlich+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 33-jähriger Motorradfahrer verletzte sich am Montagabend, gegen 21 Uhr, bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall auf der Hauptstraße lebensgefährlich. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 33-Jährige auf der B74 in Richtung Ritterhude. In einer Linkskurve, direkt hinter dem Ortseingangsschild Scharmbeckstotel, kam er mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im Verlauf frontal mit einem Baum. Das Motorrad wurde durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert und der Mann kam im Seitenraum mit schweren Verletzungen zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Zeugenangaben zufolge soll der Mann zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und mehrere Fahrzeuge trotz Überholverbot überholt haben.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro.

