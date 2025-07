Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld++Tür in Brand gesteckt++Zeugin zu Taschendiebstahl gesucht+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld+ Thedinghausen. In der Zeit von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Alte Dorfstraße zu einem Einbruch durch mindestens zwei unbekannte Täter. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster zur Küche und stiegen durch dieses in das Haus ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Tür in Brand gesteckt+ Thedinghausen. Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in der Straße Auf dem Brink die Tür eines Unterstandes an einer Scheune in Brand gesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst, die Tür zum Unterstand zu öffnen. Als dieses misslang, setzten sie einen der Torflügel auf bislang unbekannte Weise in Brand. Das Feuer wurde von einem Zeugen in der Nähe bemerkt und konnte eigenständig gelöscht werden. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugin zu Taschendiebstahl gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag, dem 18.07.2025, kam es in einem Supermarkt im Hördorfer Weg zu einem Taschendiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten gegen 11:45 Uhr aus der Handtasche einer 61-Jährigen eine Geldbörse und verließen daraufhin das Geschäft. Anschließend stiegen die beiden Männer in einen grauen VW Caddy und flüchteten vom Tatort. Auf dem Parkplatz soll eine bislang unbekannte Zeugin die beiden Männer und den Pkw gesehen haben. Anschließend habe sie mit einer Mitarbeiterin des Geschäfts gesprochen. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter 04791-3070 zu melden.

