Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 27.07.2025

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Pkw am Holzmarkt beschädigt++

Verden. Am Freitag, gegen 15:50 Uhr, stellte ein Verdener seinen Hyundai IONIQ 5 am Holzmarkt ab. Als er wenige Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der 04231/8060 zu melden.

++Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern++

Verden. Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Mittwoch, den 23.07.2025, gegen 15:00 Uhr, am Holzmarkt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei wurde eine 71-Jährige Radfahrerin schwer verletzt. Bisher gibt es nur vage Angaben zum Unfallgeschehen. Die Polizei Verden nimmt daher Hinweise zum Unfallhergang und zum bisher unbekannten Unfallgegner unter der 04231/8060 entgegen.

++Alleinbeteiligt mit Pedelec gestürzt++

Kirchlinteln. Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, befuhr eine 40-Jährige Walsroderin mit ihrem Pedelec die Odeweger Dorfstraße. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Die Pedelec-Fahrerin gab an, Alkohol getrunken zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-Keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Einbruch in Wohnung++

Achim. In der Zeit zwischen Freitag, den 25.07 und Samstag, den 26.07, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Obernstraße in Achim und entkam letztendlich mit erlangtem Diebesgut auf dem Einstiegswege. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der 04202/9960 zu melden.

++Pkw illegal als Abfall entsorgt++

Riede. Ein bislang unbekannter Täter entsorgte augenscheinlich einen stark beschädigten Pkw, Ford Fiesta in grau, auf einem Feldweg der Bruchstraße. Aufgrund dessen wird nunmehr ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen bei der Polizei Achim geführt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der 04202/9960 zu melden.

++Pkw auf dem Parkplatz Am Schmiedeberg beschädigt++

Achim. In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß, auf dem Parkplatz Am Schmiedeberg abgestellten Audi Q8, so dass Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Hiernach entfernte sich der Unfallverursachende, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Achim unter der 04202/9960 zu melden.

++Versuchter Einbruch in Sonnenstudio++

Thedinghausen. Am Samstagmorgen, gegen 02:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich Zugang zu einem Sonnenstudio in der Braunschweiger Straße zu verschaffen, indem mit einem Pflasterstein auf die Fensterscheibe geworfen wurde. Die Scheibe hielt jedoch stand. Hinweise nimmt die Polizei in Achim unter der 04202/9960 entgegen.

Bereich Osterholz:

++Mehrere Einbrüche in Pkw++

Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Pkw im Bereich vom Ihlpohler Weg, Hainbuchenweg und Pappelweg. Auf bisher unbekannte Weise wurden jeweils die Pkw geöffnet und das Fahrzeuginnere durchsucht. Es wurden größtenteils geringfügige Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter der 04791/3070 entgegen.

++Fahren ohne Haftpflichtversicherung++

Lilienthal/ Worpswede. Die Beamten des Polizeikommissariats Osterholz kontrollierten am Samstagmittag auf der Worphauser Landstraße in Lilienthal eine 39-Jährige mit einem Pkw. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw keine Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet. Am Samstagabend stellten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz den Pkw in der Bergstraße in Worpswede erneut fest. Diesmal befand sich ein 39-Jähriger am Steuer. Bei der anschließenden Kontrolle wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell