Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Beschuldigten zu Raub auf 18-Jährigen ermittelt - Fahrrad durch Zeugin gefunden+

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg. Am Donnerstagabend war einem 18-Jährigen in der Bahnhofstraße von einem zunächst unbekannten Täter ein Fahrrad geraubt worden. Am Sonntag meldeten Zeugen der Polizei, dass sie das gestohlene Mountainbike in einem Gebüsch im Ortskern von Ottersberg aufgefunden hätten. Nach einer Überprüfung konnte das Fahrrad wieder an den 18-Jährigen ausgehändigt werden.

Erste Ermittlungen führten zu einem ebenfalls 18-Jährigen aus Ottersberg. Gegen ihn richtet sich nun der Verdacht einer Raubstraftat. Als er sich am Montag der Polizei stellte, wurde der 18-Jährige vorläufig festgenommen. Am Dienstagmorgen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft für ihn anordnete. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell