POL-VER: +Auf Autobahn aufgefahren++Vorfahrt an Kreuzung missachtet++Erneut Transporter auf Parkplatz aufgebrochen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auf Autobahn aufgefahren+ Verden/A27. Auf der A27 in Richtung Cuxhaven, kurz vor der Anschlussstelle Verden-Ost, kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Fahrer blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand lediglich Sachschaden. Gegen 16:20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW auf den Anhänger eines vorausfahrenden 33-jährigen Fahrzeugführers auf. Durch den Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und stieß in der Folge mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Anschließend kam der 31-Jährige entgegen der Fahrrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 31-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist und auch das Fahrzeug nicht ihm gehört. Dieses habe er sich von einem Bekannten ohne dessen Wissen genommen. Gegen ihn wurden daraufhin mehrere Strafverfahren eingeleitet.

+Vorfahrt an Kreuzung missachtet+ Achim. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Ford wurde am Dienstag, gegen 17 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er fuhr auf der Weserstraße in Richtung Am Rathauspark und wurde an der Kreuzung zur Mühlenfeldstraße von einem 40 Jahre alten Fahrer eines Opel übersehen. In der Folge stieß der Opel mit der Fahrerseite des Ford zusammen. Der 38-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und sein Pkw musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Erneut Transporter auf Parkplatz aufgebrochen+ Ritterhude. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf einem Parkplatz eines Hotels in der Straße Nordseite erneut zu einem Aufbruch eines Transporters. Die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei diverses Werkzeug und entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

