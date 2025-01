Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Sturmtief beschäftigt Feuerwehr Oberhausen

Gegen 16:00 Uhr am heutigen Montag mehrten sich die Notrufe bei der Feuerwehr Oberhausen, die infolge des Sturmtiefs umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste meldeten. Die Einsatzschwerpunkte lagen im Bereich Oberhausen Königshardt sowie im Oberhausener Süden. Insgesamt bewältigte die Feuerwehr über 20 Einsätze. Dabei unterstützten vor allem die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Neben den zahlreichen glimpflich verlaufenen Einsatzstellen waren die Einsatzkräfte vor allem im Bereich der Straße Im Lipperfeld über mehrere Stunden gebunden. Dort waren einige Photovoltaik Module vom Dach einer Veranstaltungsstätte geweht worden; Weitere drohten noch abzustürzen. Um die beschädigten Module zu sichern, kamen die Höhenretter der Feuerwehr Oberhausen zum Einsatz. Außerdem meldete ein Notrufteilnehmer eine mutmaßlich unter einem Baum verschüttete Person auf dem Westfriedhof. Die umgehend entsendeten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Eine Person befand sich glücklicherweise nicht unter dem umgestürzten Baum. Gegen 17:30 Uhr entspannte sich die Lage im Stadtgebiet, sodass auch die zusätzlich in den Dienst genommenen Kräfte sukzessive in den wohl verdienten Feierabend entlassen werden konnten.

