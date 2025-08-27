Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verletzte Person aus verunfallten Fahrzeug befreit

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. August 2025, 15.20 Uhr, Schloßstraße, Pempelfort

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen auf der Schloßstraße vor dem dortigen Krankenhaus, für die Rettungsmaßnahmen musste die Straße längere Zeit gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurden technische Maßnahmen notwendig, eine Patientin wurde durch den Rettungsdienst transportiert.

Auf der Schloßstraße in Pempelfort kollidierten ein Mercedes Sportwagen und ein Audi A3 so stark, dass die Fahrerin des Audis verletzt wurde und wegen der verklemmten Türe ihr Fahrzeug nicht mehr eigenständig verlassen konnte. Der Fahrer des Sportfahrzeugs verletzte sich nur leicht und konnte sein Auto selbstständig verlassen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 3 die Einsatzstelle nach nur drei Minuten erreichten, wurde umgehend die Erstversorgung der Patientin eingeleitet.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Patientin nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt war, jedoch eine schonende Rettung über eine große Öffnung die beste Versorgung vor Ort und als Vorbereitung für den Transport in ein Krankenhaus darstellt. Die Feuerwehr entschied sich, nach Rücksprache mit dem Rettungsdienstpersonal, deswegen dazu, das Dach des Audis abzutrennen, um die Frau aus ihrer Lage zu befreien. Hierfür wurden die Scheiben entfernt sowie die hinteren Holme des Fahrzeugs mit hydraulischen Geräten getrennt und abschließend das Dach nach vorne geklappt.

In Folge konnte der Rettungsdienst, mit Unterstützung der Feuerwehr, die Patientin versorgt über die große Öffnung aus dem Fahrzeug befreien und in den Rettungswagen verbringen. Abschließend erfolgte der Transport im Rettungswagen und unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung.

Eingesetzt wurden circa 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Der Einsatz endete nach einer Stunde. Für die Dauer der Arbeiten musste die Schloßstraße für den Individualverkehr und für den Schienenverkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell