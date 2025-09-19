Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Wohnhausbrand/Zwei Bewohner leicht verletzt

Breuberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (19.09.), kurz nach 4.00 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus. Beim Brandort handelt es sich um die "Spatmühle" in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 426. Die im Haus befindlichen vier Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zwei Bewohner, eine 60 Jahre alte Frau und ein 36 Jahre alter Mann, zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 36-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Anwesen ist aktuell unbewohnbar. Die Stadt Breuberg organisiert eine Unterbringung der Hausbewohner. Neben der Polizei, den freiwilligen Feuerwehren der Stadt Breuberg und weiteren Kräften aus umliegenden Kommunen, war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Aufgrund des Rettungseinsatzes und der Löscharbeiten ist die Bundesstraße 426 im Bereich des Brandortes derzeit nach wie vor für den Verkehr gesperrt. Es kommt im morgendlichen Berufsverkehr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur Höhe des entstandenen Schadens sowie zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) übernommen.

