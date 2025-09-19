PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Heppenheim: Holzdiebstahl/Zwei Frauen auf frischer Tat ertappt

Heppenheim (ots)

Ein 74 Jahre alter Mann verhinderte am Donnerstagabend (18.09.), gegen 19.00 Uhr, einen Diebstahl. Zwei 33 und 56 Jahre alte Frauen hatten auf einer Wiese im Bereich "Reiterweg" in Kirschhausen gerade das von ihm zuvor gespaltene und in Stücke gesägte Holz in ihr mitgebrachtes Auto geladen, als der Eigentümer das Duo auf frischer Tat ertappte. Er verständigte die Polizei.

Die beiden Tatverdächtigen werden sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahls zu verantworten haben. Zudem prüfen die Beamten, ob die beiden Frauen für eine weitere gleichgelagerte Tat an gleicher Stelle wenige Tage zuvor in Betracht kommen.

