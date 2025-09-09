Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher öffnen Tresor in Firmengebäude und entwenden Bargeld: Zeugen in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in Waldau eingedrungen und haben Bargeld aus zwei Tresoren entwendet. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, begaben sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und dem gestrigen Montagmorgen zu dem Gebäude in der Otto-Hahn-Straße und hebelte ein Fenster an der zur Straße hin gelegenen Hausseite auf. In einem der Büroräume stießen die Einbrecher dann auf zwei Tresore, die sie vermutlich mit einem Winkelschleifer gewaltsam öffneten. Mit dem darin aufgefundenen Bargeld konnten die Täter schließlich unerkannt flüchten. Durch ihr brachiales Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich der Otto-Hahn-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell