POL-KS: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei an der Begegnungsstätte Kaufungen am 17. September

Kassel:

Das Polizeirevier Ost bietet am Mittwoch, den 17. September 2025, Fahrradcodierungen in Kaufungen an. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr wird der Schutzmann vor Ort des Reviers, Markus Imke, an der Begegnungsstätte in der Theodor-Heuss-Straße 15 in 34260 Kaufungen zu finden sein.

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, ist eine vorherige Anmeldung mit Terminvergabe erforderlich. Interessierte können sich montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Tel. 0561-17171 beim Polizeiladen Kassel anmelden. Bei der Fahrradcodierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Fahrrads eingraviert. Im Falle eines Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies erschwert es den Dieben, ihre Beute weiterzuverkaufen.

Zum Termin selbst müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

