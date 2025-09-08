Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Schwarzer Kleinwagen verursacht Verkehrsunfall in Wolfsanger/Hasenhecke und flüchtet: Zeugen gesucht
Kassel (ots)
Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:
Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag im Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke ereignet hat. Gegen 10:10 Uhr war die Fahrerin eines Fiat Punto auf dem Höheweg aus Richtung Wolfsgraben kommend unterwegs. An der Kreuzung mit dem Grenzweg fuhr die Zeugin der abknickenden Vorfahrt folgend auf dem Höheweg weiter. Kurz nach der Linkskurve sei ihr dann in Höhe einer Verkehrsinsel ein schwarzer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegengekommen, wie die Fahrzeuglenkerin einer Streife des Polizeireviers Nord gegenüber angab. Um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern, habe die Fiat-Fahrerin nach links ausweichen müssen, wo sie über die Verkehrsinsel fuhr und mit einem Straßenschild zusammenstieß. An dem Fiat und dem Schild entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sei indes nach links in den Grenzweg eingebogen und vom Unfallort geflüchtet.
Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder den Unfallermittlern Hinweise auf den flüchtigen schwarzen, 5-türigen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell