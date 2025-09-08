Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Vermisste 14-Jährige aus Kassel wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Kassel (ots)
Kassel:
Die vermisste 14-Jährige, zu der die Kasseler Polizei am 25. August eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.
Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell