PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 14-Jährige aus Kassel wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Kassel:

Die vermisste 14-Jährige, zu der die Kasseler Polizei am 25. August eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:21

    POL-KS: Wohnhaus in Harleshausen von Einbrechern heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Kassel-Harleshausen: Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und dem gestrigen Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus im Hühnerbergweg in Harleshausen eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen versuchten die Einbrecher zunächst ein Kellerfenster zu öffnen, bevor sie dann eine Kellertür gewaltsam aufbrachen und so in ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:00

    POL-KS: Einbrecher entdeckt und geflüchtet: Zeugen in Jungfernkopf gesucht

    Kassel (ots) - Kassel-Jungfernkopf: Zwei Einbrecher sind am gestrigen Mittwochnachmittag von einem Anwohner im Stadtteil Jungfernkopf ertappt worden, konnten aber trotzdem mit mehreren Schmuckstücken flüchten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich zwei Männer gegen 13:50 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren