Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisste 14-Jährige aus Kassel wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Kassel:

Die vermisste 14-Jährige, zu der die Kasseler Polizei am 25. August eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte, ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

