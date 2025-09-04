Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher entdeckt und geflüchtet: Zeugen in Jungfernkopf gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Jungfernkopf:

Zwei Einbrecher sind am gestrigen Mittwochnachmittag von einem Anwohner im Stadtteil Jungfernkopf ertappt worden, konnten aber trotzdem mit mehreren Schmuckstücken flüchten. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise auf die Täter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich zwei Männer gegen 13:50 Uhr dem Mehrfamilienhaus in der Wegmannstraße über eine angrenzende Obstwiese. Während einer der Täter im Garten des Hauses hinter einem Baum versteckt Wache hielt, hebelte sein Komplize ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Wohnräumen, die er sodann auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchte. Als ein Anwohner zunächst verdächtige Geräusche aus der Wohnung vernommen und dann den Mann im Garten bemerkt hatte, sprach er den Verdächtigen an. Dieser ergriff daraufhin sofort die Flucht über ein Nachbargrundstück, während der andere Täter die Wohnung durch ein Fenster auf der Vorderseite des Hauses verließ und Richtung Bahnhof Jungfernkopf davonrannte. Beide konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen leider nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann, der im Garten Wache hielt, soll zwischen 35 und 45 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet gewesen sein sowie blaue Schuhe mit roter Sohle getragen haben. Sein Komplize, der in die Wohnung eingebrochen war, soll ebenfalls zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein und kurzes Haar gehabt haben. Er trug eine dunkle Jacke oder einen Pullover mit Kapuze, eine schwarze Hose und weiße Schuhe. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten weitere Zeugen die Hinweise auf die flüchtigen Einbrecher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell