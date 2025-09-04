Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Glasscheiben auf Grundschulgelände in Nordshausen zerstört: Zeugen nach wiederholten Sachbeschädigungen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Mittwoch im Stadtteil Nordshausen auf dem Gelände einer Grundschule zwei Glasscheiben zerstört und damit einen Schaden in Höhe von mehr als 1.000 Euro verursacht. In den vergangenen Wochen war die Polizei bereits zweimal wegen Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände in der Straße "Am Kirchgarten" gerufen worden.

Die aktuelle Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. In dieser Zeit begaben sich die Täter zu einem überdachten und teilweise seitlich mit Wänden und Glasscheiben geschlossenen Laubengang und zerstörten auf unbekannte Weise zwei der Scheiben, wie eine am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Bereits an dem Wochenende vom 22. auf den 25. August hatten unbekannte Täter auf dem Schulgelände drei Glasscheiben beschädigt und offenbar gegen weitere Scheiben getreten, die aber unbeschädigt blieben. In der Woche davor wurde durch Unbekannte eine Deckenlampe im Eingangsbereich der Schule mutwillig zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

