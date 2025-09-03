Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Schaden bei Einbruch in Tankstelle für vier Dosen Bier: Polizei sucht Zeugen in Lohfelden

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag in eine Tankstelle in Lohfelden-Vollmarshausen eingebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand trat der Einbrecher gegen 02:35 Uhr die Eingangstür mit brachialer Gewalt ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gebäude in der Kasseler Straße. Direkt im Eingangsbereich nahm er sich dann vier Bierdosen im Wert von rund fünf Euro aus einem Regal, bevor er die Tankstelle wieder verließ und in unbekannte Richtung davonlief. Der von ihm verursachte Sachschaden fällt im Vergleich zu seiner Beute wesentlich höher aus und wurde von den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes auf mehrere hundert Euro geschätzt. Während der Tat konnte der Einbrecher teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Es handelt sich demnach um einen Mann im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, der mit einem dunklen Kapuzenpullover mit einem weißen Schriftzug auf der Vorderseite, einer dunklen Jogginghose und hellen Schuhen bekleidet war.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Kriminalbeamten Hinweise zu dem Einbruch oder auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

