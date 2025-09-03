Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer in Fuldatal fest

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am gestrigen Dienstagabend in Fuldatal einen Mann festnehmen, der sich unter erheblichem Alkoholeinfluss hinters Steuer seines Autos gesetzt hatte.

Gegen 20:45 Uhr war eine andere Verkehrsteilnehmerin in Vellmar auf den Autofahrer aufmerksam geworden, da dieser Schlangenlinien fuhr und mit seinem VW immer wieder auf die Gegenfahrspur geriet. An einer roten Ampel stieg die Zeugin dann aus und ging zu dem Mann hin, da sie einen medizinischen Notfall befürchtete. Die Frage, ob alles in Ordnung sei, ignorierte der VW-Fahrer, allerdings sah die Frau bei ihm eine Schnapsflasche, bevor er seine Fahrt weiter fortsetzte. Die Zeugin reagierte daraufhin genau richtig: Sie wählte den Notruf, folgte dem verdächtigen Fahrzeug und gab fortwährend dessen Standort an die Polizei durch. Schließlich endete die Fahrt in einer Sackgasse im Schäferweg in Fuldatal, wo der 60-Jährige durch eine hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Nord festgenommen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheins und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr waren die Folge.

