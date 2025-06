Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stoppt unerlaubte Einreise

Bärenstein/ Sehma (ots)

Einsatzkräfte der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei und Landespolizei beobachteten am 12. Juni 2025 um 22:30 Uhr die Einreise von zwei Fahrzeugen am Grenzübergang in Bärenstein. Das eine Fahrzeug hatte eine deutsche und das andere eine albanische Zulassung.

Um eine Kontrolle von den Fahrzeugen durchzuführen informierten die Einsatzkräfte der gemeinsamen Fahndungsgruppe, Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Polizeidirektion Chemnitz, die beiden Fahrzeuge wurden in der Ortslage Sehma einer Kontrolle unterzogen. Beim Fahrzeug mit albanischer Zulassung gab es keine Feststellungen.

Im Fahrzeug mit deutscher Zulassung konnte als Fahrer ein 37jähriger Albaner, dessen 4 Jahre altes Kind, und als weiterer Insasse ein 28jähriger albanischer Staatsangehöriger als Beifahrer festgestellt werden.

Der Fahrer und das Kind wiesen sich mit gültigen albanischen Reisepässen sowie gültigen deutschen Aufenthaltstiteln aus. Der Beifahrer konnte lediglich einen albanischen Reisepass ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente vorlegen. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab ein Einreiseverbot für Deutschland und eine Einreiseverweigerung für Ungarn.

Der Fahrer äußerte außerdem 50 Euro für die Fahrt nach Dresden erhalten zu haben. Es besteht der Verdacht der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der unerlaubt eingereiste Albaner zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht.

Für den heutigen Tag ist für ihn eine Zurückweisung ins Heimatland vom Flughafen Frankfurt/ Main nach Tirana/ Albanien geplant.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell