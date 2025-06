Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr fällt Polizeibeamten in der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst ein Pkw Audi auf, der diese in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit befährt. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten bei dem 35-jährigen Fahrer aus Delmenhorst Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille. Bei dem 35-Jährigen ist eine Blutentnahme durchgeführt worden und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

