Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem lebensbedrohlich und einem schwer verletzten Kind in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, gegen 11:10 Uhr, ist es in Delmenhorst zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-jährige Delmenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw (Audi) die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße, als die beiden Kinder (11 Jahre und 12 Jahre, beide aus Delmenhorst) zu zweit auf einem E-Scooter fahrend vom rechtsseitigen Radweg kommend im Bereich des Fußgängerüberwegs die Fahrbahn der Bismarckstraße in Richtung Max-Planck-Straße querten. Es kam auf dem Fußgängerüberweg zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde die 11-Jährige lebensgefährlich und die 12-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die 11-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Mitfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Im Pkw befanden sich zum Unfallzeitpunkt zudem der Ehemann (40 Jahre, Beifahrersitz) sowie die Tochter (7 Jahre, Rücksitzbank) der 34-Jährigen. Die Bismarckstraße blieb aufgrund der Unfallaufnahme bis 13:00 Uhr vollgesperrt. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

